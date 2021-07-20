«Спартак» подтвердил переговоры с «Крыльями Советов» по Глушенкову

«Нижний» не опасен, «Юпитер 16» и пиво в приоритете. О чем сказал Прядкин перед стартом РПЛ-2021/22

Накануне нового сезона Российской Премьер-Лиги (первый матч - уже 23 июля) ее президент Сергей Прядкин ответил на актуальные вопросы в формате брифинга.