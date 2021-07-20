«Спартак» подтвердил переговоры с «Крыльями Советов» по Глушенкову

Московский «Спартак» ведет переговоры с «Крыльями Советов» из Самары по поводу трансфера полузащитника Максима Глушенкова.
«Переговоры по Глушенкову идут. Пока это все, что можем сказать», — цитирует пресс-атташе красно-белых Ярослава Кулемин Sport24.
Ранее гендиректор «Крыльев Советов» Вадим Андреев в СМИ подтвердил интерес к 21-летнему футболисту. В сезоне 2019/2020 Глушенков выступал за самарский клуб на правах аренды. Он провел десять матчей, в которых забил три мяча.
Заинтересованность в подписании Глушенкова также проявляют подмосковные «Химки».
источник: Sport24.ru