Карпин согласится возглавить сборную России при одном условии

Наставник «Ростова» Валерий Карпин может возглавить сборную России.

Как сообщает источник «Чемпионата», 52-летний специалист выдвинул условие РФС. Карпин согласен работать с национальной командой, не покидая штаб «Ростова». Отмечается, что Российский футбольный союз позиция тренера не устраивает.

Ранее в СМИ сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера сборной России является немец Штефан Кунц. Резервный кандидат- бывший наставник «Рубина» Курбан Бердыев.

Напомним, что 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта со Станиславом Черчесовым, который возглавлял сборную с августа 2016 года. Под его руководством команда не смогла выйти в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в группе B.

Карпин является автором первого гола в истории сборной России. Он поразил ворота команды «Мексики» (2:0), реализовав пенальти. Матч состоялся 16 августа 1992 года.