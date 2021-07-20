Зарема Салихова: Такие идейные люди, как Галицкий, должны руководить российским футболом

Жена председателя совета директоров «Спартака» Леонида Федуна поделилась впечатлениями о работе президента «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Только такие идейные люди должны руководить российским футболом. Не чиновники, которые годами занимают свои посты, доведя спорт до критической отметки, а бизнесмены, которые продемонстрировали на своем примере, что можно возводить современные стадионы такой красоты, каких нет в Европе в кратчайшие сроки. На мой взгляд, у «Краснодара» лучшая спортивная инфраструктура в России», — цитирует «Спорт-Экспресс» Зарему Салихову со ссылкой на ее телеграм-канал.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» занял десятое место в РПЛ.