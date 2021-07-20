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Источник: Бердыев возглавит сборную России на время отбора на ЧМ-2022
20 июля 23:41
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: "Советский спорт"

Источник: Бердыев возглавит сборную России на время отбора на ЧМ-2022

На данный момент национальная команда занимает второе место в таблице группе H, набрав шесть очков в трех матчах.

В ближайшее время бывший наставник казанского «Рубина» Курбан Бердыев возглавит сборную России.

Как сообщает телеграм-канал «Первоспортивный», вероятность 68 летнего специалиста - 95 процентов. Изначально контракт РФС с Бердыевым будет заключен на период отборочного турнира на чемпионат мира-2020. Если сборная России попадет на турнир в Катар, то со специалистом продлят соглашение.

«Иностранные тренеры отказались возглавить сборную России, так как не могут гарантировать попадание на Чемпионат мира. Так сильно их напугала игра наших на Евро», - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщалось, что Ранее в СМИ сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера сборной России является немец Штефан Кунц. При специалисте молодежная сборная его страны дважды становилась чемпионом Европы.

Ближайший матч в отборе к ЧМ-2022 сборная России проведет 1 сентября в Москве против Хорватии.

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