«Атлетико Минейро» обыграл «Боку Хуниорс» и вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Атлетико Минейро» аргентинскую «Боку Хуниорс» (0:0, в серии пенальти - 3:1). В первой встрече команды также сыграли вничью 0:0.

В послематчевой серии одиннадцатиметровых форвард «Атлетико Минейро» Халк, ранее выступавший за «Зенит», не реализовал первый же удар. Помимо бразильца не забил Йоран, но три их партнера пробили без промаха.

В составе «Боки» пенальти реализовал только бывший защитник московского «Спартака» Маркос Рохо. а три его одноклубника не воспользовались своими шансами.

Таким образом, в 1/4 финала Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» сыграет с победителем противостояния «Архентинос Хуниорс» - «Ривер Плейт».