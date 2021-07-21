Дубль Ригони вывел «Сан-Паулу» в четвертьфинал Кубка Либертадорес

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес бразильский «Сан-Паулу» обыграл аргентинский «Расинг» из Авельянеды - 3:1. Первая встреча между командами завершилась вничью - 0:0.

В составе победителей дубль оформил бывший полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. Также еще один гол на свой счет записал Маркиньос. У проигравших мяч в активе Хавьера Корреа.

Таким образом, по сумме двух встреч «Сан-Паулу» победил со счетом 4:2 и вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем пары «Палмейрас» - «Универсидад Католика».