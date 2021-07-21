СМИ: Дивеев попал в сферу интересов итальянской «Болоньи»

Защитник ЦСКА и сборной России Игорь Дивеев заинтересовал итальянскую «Болонью». Об этом сообщает Calcioline.com.

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Риккардо Бигон оценит 21-летнего футболиста на предмет потенциального перехода в это трансферное окно. Представителю «Болоньи» предстоит понять, насколько Игорь подходит команде и главному тренеру Синише Михайловичу.

Отметим, что действующее соглашение Дивеева с московскими армейцами рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость россиянина оценивается в пять миллионов евро.

Напомним, Игорь перешел в ЦСКА из «Уфы» в 2019 году за 1,5 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 77 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.