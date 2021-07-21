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Источник: Ван Гал возглавит сборную Нидерландов
21 июля 09:50
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

Источник: Ван Гал возглавит сборную Нидерландов

Ранее национальную команду покинул Франк де Бур.

Известный тренер Луи Ван Гал снова возглавит сборную Нидерландов. Об этом сообщает RT, ссылаясь на NOS.

По данным источника, переговоры между местной федерацией футбола и 69-летним специалистом находятся на завершающей стадии.

На посту главного тренера он сменит Франка де Бура, который покинул сборную Нидерландов после неудачного выступление на Евро-2020. «Оранжевые» на чемпионате Европы-2020 вылетели в 1/8 финала от Чехии (0:2).

Напомним, Ван Гал уже возглавлял национальную команду с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год. Под его руководством сборная стала бронзовым призером чемпионата мира-2014.

источник: «RT на русском»
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