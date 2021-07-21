«ПСЖ» намерен приобрести Погба у «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба может перейти в «ПСЖ» этим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, клуб раздумывает над продажей 28-летнего футболиста, поскольку не хочет потерять его бесплатно, так как действующее соглашение хавбека рассчитано до 30 июня 2022 года.

Отмечается, что за ситуацией с Погба следит «ПСЖ». Парижане рассчитывают приобрести француза этим летом за 50 миллионов евро, что в два раза меньше суммы, за которую его покупал «Манчестер Юнайтед». Агент игрока Мино Райола в настоящее время ведет переговоры с парижанами об условиях контракта для своего клиента.

В минувшем сезоне Поль провел 26 матчей в чемпионате Англии и забил три гола.

Напомним, что Погба является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». В 2012 году он перешел в «Ювентус» на правах свободного агента. Проведя в туринском клубе четыре года, хавбек вернулся в стан «манкунианцев» за компенсацию в размере 105 миллионов евро. Всего он провел за «МЮ» 206 матчей, забил 38 голов и отдал 42 результативные передачи.