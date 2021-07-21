Полузащитник «Спартака» Глушенков выбирает между «Химками» и «Крыльями»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о возможном возвращении в «Химки» полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что красно-белые ведут переговоры по хавбеку с «Крыльями Советов».

«Мы до сих пор ведем переговоры с Максимом Глушенковым. Последнее слово осталось за игроком: где он хочет играть - в «Химках» или в Самаре», - приводит слова Терюшкова Sport24.

Отметим, что в прошлом розыгрыше российской Премьер-Лиги Глушенков выступал в «Спартаке», также на правах аренды за «Химки», сыграв в РПЛ 11 матчей и забив два гола.