Матч «Спартак» - «Нижний Новгород» сможет посетить не более 500 болельщиков

Роспотребнадзор сообщил руководству московского «Спартака» о том, что на матче третьего тура РПЛ с «Нижним Новгородом» на стадионе «Открытие Банк Арена» не сможет присутствовать более 500 зрителей. Об этом информирует «СЭ».

Отмечается, что организация уточнила, что проведение встречи с одновременным присутствием не более чем 500 болельщиков возможно при условии неукоснительного соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.

Помимо этого ведомство напомнило о требованиях обеспечить ПЦР-тестирование всех участников мероприятия и персонала, контролировать за использованием зрителями и обслуживающим персоналом средств индивидуальной защиты, соблюдением социального дистанцирования и так далее.

Напомним, матч «Спартак» - «Нижний Новгород» состоится в субботу, 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.