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21 июля 12:11
автор: Степан Шереметьев

Губерниев оценил кандидатов на пост главного тренера сборной России

Ранее СМИ сообщали, что РФС выбирает из трех специалистов для назначения на вакантную должность.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной России.

Напомним, что 8 июля национальную команду покинул Станислав Черчесов.

«У Бердыева есть как плюсы, так и очевидные минусы. Сейчас просто ситуация такая, что нужно хоть кого-нибудь назначить. Время работает против нас. Приедет Кунц - это кот в мешке. Я не очень понимаю, почему он. Карпин тренер сборной совместно с «Ростовом» - это неправильный путь. Карпин - это идеальный вариант, если не будет совмещения с клубом. Если Бердыева назначат, то сильно хуже не будет. Но боюсь, что и не сильно лучше. Насколько Бердыев сохранил в себе задор, качества - это важно. Если будет тренировать, пожелаем ему удачи», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Ранее сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России - Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 года. Под его руководством россияне на домашнем чемпионате мира-2018 добрались до стадии 1/4 финала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти), а на Евро-2020 подопечные специалиста заняли последнее место в группе B и не смогли пробиться в плей-офф турнира. Всего у руля сборной России Станислав провел 57 матчей (25 побед, 21 поражение и 11 ничьих).

источник: «Спорт-Экспресс»
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