Губерниев оценил кандидатов на пост главного тренера сборной России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможных кандидатах на пост главного тренера сборной России.

Напомним, что 8 июля национальную команду покинул Станислав Черчесов.

«У Бердыева есть как плюсы, так и очевидные минусы. Сейчас просто ситуация такая, что нужно хоть кого-нибудь назначить. Время работает против нас. Приедет Кунц - это кот в мешке. Я не очень понимаю, почему он. Карпин тренер сборной совместно с «Ростовом» - это неправильный путь. Карпин - это идеальный вариант, если не будет совмещения с клубом. Если Бердыева назначат, то сильно хуже не будет. Но боюсь, что и не сильно лучше. Насколько Бердыев сохранил в себе задор, качества - это важно. Если будет тренировать, пожелаем ему удачи», - приводит слова Губерниева «СЭ».

Ранее сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России - Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 года. Под его руководством россияне на домашнем чемпионате мира-2018 добрались до стадии 1/4 финала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти), а на Евро-2020 подопечные специалиста заняли последнее место в группе B и не смогли пробиться в плей-офф турнира. Всего у руля сборной России Станислав провел 57 матчей (25 побед, 21 поражение и 11 ничьих).