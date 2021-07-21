Анзор Кавазашвили: Проблемы маскируются приглашением иностранцев во все отрасли российского футбола

Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о приглашении иностранных футболистов в национальную команду России.

«Уже нет смысла говорить, что натурализация убивает российский футбол, его убили давно. Футбол должен быть бизнесом, а у нас это спекуляция в самом худшем смысле этого слова. Мы боимся признаться, что не работаем на перспективу, а решаем задачи здесь и сейчас.

Проблемы маскируются приглашением иностранцев во все отрасли футбола. Платим им огромное деньги, и все равно сидим в заднице. Стыдно просто. Куда девать наших детей? Давайте перестанем тогда вообще рожать русских детей, будем усыновлять из Африки.

Русский народ всегда был самым умным и талантливым. Такое ощущение, что руководители нашего футбола хотят доказать, что они очень богатые люди и могут купить успех для сборной России, но так не бывает», - приводит слова Кавазашвили Sport24.

Отметим, что Жиго имеет французский паспорт, но не провел за свою сборную ни одной встречи.