Полузащитник «Краснодара» Олссон переходит в «Андерлехт»

«Краснодар» и «Андерлехт» согласовали все детали трансфера Кристоффера Олссона. Полузащитник сборной Швеции продолжит карьеру в Бельгии. Об этом сообщает официальный сайт «быков».

Отмечается, что в настоящее время все формальности между клубами урегулированы, футболист прошел медобследование и подписал личный контракт.

«ФК «Краснодар» благодарит Кристоффера Олссона за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!», - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Олссон перешел в «Краснодар» из шведского АИКа в январе 2019 года за 4,5 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 80 матчей, в которых забил четыре гола и отдал шесть результативных передач.