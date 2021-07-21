Безбородов рассудит матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи первого тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Встречу «Рубина» и «Спартака» обслужит бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым, а на игре действующего чемпиона России, «Зенита» против «Химок» будет работать Евгений Кукуляк.

Напомним, что проведение стартового тура РПЛ запланировано с 23 по 26 июля.

Список всех назначений выглядит следующим образом:

«Ростов» - «Динамо»: судья - Владимир Москалев; VAR - Павел Кукуян; инспектор - Сергей Лапочкин.