Безбородов рассудит матч первого тура РПЛ между «Рубином» и «Спартаком»

Назначены арбитры и инспекторы на матчи первого тура российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Встречу «Рубина» и «Спартака» обслужит бригада судей во главе с Владиславом Безбородовым, а на игре действующего чемпиона России, «Зенита» против «Химок» будет работать Евгений Кукуляк.
Напомним, что проведение стартового тура РПЛ запланировано с 23 по 26 июля.
Список всех назначений выглядит следующим образом:
«Ростов» - «Динамо»: судья - Владимир Москалев; VAR - Павел Кукуян; инспектор - Сергей Лапочкин.
«Химки» - «Зенит»: судья - Евгений Кукуляк; VAR - Алексей Амелин; инспектор - Эдуард Малый.
«Локомотив» - «Арсенал»: судья - Игорь Панин; VAR - Виталий Мешков; инспектор - Николай Иванов.
«Рубин» - «Спартак»: судья - Владислав Безбородов; VAR - Алексей Сухой; инспектор - Геннадий Куличенков.
«Урал» - «Краснодар»: судья - Василий Казарцев; VAR - Иван Сиденков; инспектор - Фейзудин Эрзиманов.
«Крылья Советов» - «Ахмат»: судья - Кирилл Левников; VAR - Евгений Турбин; инспектор - Андрей Бутенко.
ЦСКА - «Уфа»: судья - Сергей Иванов; VAR - Артем Любимов; инспектор - Александр Колобаев.
«Нижний Новгород» - «Сочи»: судья - Павел Шадыханов; VAR - Алексей Матюнин; инспектор - Сергей Мартынов.