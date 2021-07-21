Немецкий журналист: Кунц должен быть преемником Лева, не могу его представить в сборной России

Старший редактор немецкого портала «Евроспорт» Флориан Богнер отреагировал на возможное назначение специалиста Штефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

Напомним, что 8 июля национальную команду покинул Станислав Черчесов.

«Если честно, не могу себе представить Кунца в сборной России. Но он наверняка будет открыт для предложений после Олимпиады. В Германии им восхищаются за попадение в три финала со сборной до 2021 года за три попытки. Еще более неожиданной оказалась победа в этом году. Он даже мог бы быть преемником Лева», - приводит слова Богнера «СЭ».

Ранее сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России - Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Штефан Кунц (молодежная сборная Германии).

Черчесов возглавлял национальную команду с 2016 года. Под его руководством россияне на домашнем чемпионате мира-2018 добрались до стадии 1/4 финала, где уступили Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти), а на Евро-2020 подопечные специалиста заняли последнее место в группе B и не смогли пробиться в плей-офф турнира. Всего у руля сборной России Станислав провел 57 матчей (25 побед, 21 поражение и 11 ничьих).