Борис Игнатьев: Я против иностранных тренеров, не вижу особой перспективы у Кунца в сборной России

Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможное назначение немецкого специалиста Штефана Кунца в национальную команду.

«Я против иностранных тренеров, не вижу особой перспективы у Кунца. Кроме интеллекта, познаний и стремлений быть в тренде, надо знать куда ты едешь, знать людей. Все выстраивается на уровне общения.

Одно дело, если бы он был тренером «Уфы» или «Спартака». А Штефану нужно будет ездить по городам, смотреть игроков, потому что никого не знает, не знает и людей, с кем мог бы посоветоваться. В общем, столько проблем, а первого сентября главный матч против Хорватии. И практика тоже показывала то, что было с иностранными тренерами после Хиддинка», - приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

Напомним, что 8 июля национальную команду покинул Станислав Черчесов.

Ранее сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России - Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Кунц (молодежная сборная Германии).