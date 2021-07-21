Посещаемость на домашних матчах ЦСКА сможет превышать 500 человек

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о количестве болельщиков, которых сможет допустить клуб на домашние матчи армейцев в новом сезоне РПЛ.

«ВЭБ Арена» вошла в реестр COVID-free зон, поэтому посещаемость на домашних играх команды может превышать 500 человек. Ждем всех болельщиков на наших матчах и напоминаем, что посещение стадиона возможно при наличии QR-кода», - приводит слова Зарубьяна Sport24.

Напомним, что в первом туре чемпионата России красно-синие дома примут «Уфу». Матч состоится в воскресенье, 25 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи, Сергея Иванова прозвучит в 20:00 по московскому времени.