РПЛ планирует на ближайшие матчи в Москве пускать до 500 человек

На ближайшие московские матчи РПЛ пустят не более 500 человек. Об этом сообщает «Чемпионат», ссылаясь на источники в одном из московских клубов и РФС.

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/football/news-4407663-na-blizhajshie-moskovskie-igry-rpl-planiruyut-puskat-do-500-chelovek-resheniya-po-qr-kodam-net.html?utm_source=copypaste

По данным информаторов, ситуация может измениться в будущем в соответствии с решением властей города.

«На данный момент разрешено пустить только 500 человек. Возможно, болельщиков будет и больше, если власти разрешат увеличить заполняемость стадиона за счет людей с QR-кодами. Но это решение до сих пор не принято», – сказал один из собеседников издания.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что степень заполняемости стадионов будет определяться в соответствии с документами, подписанными главами и санитарными врачами.

Напомним, что первый тур чемпионата России стартует 23 июля.