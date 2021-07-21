Газзаев считает Семака оптимальным кандидатом на работу в сборной России

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России считает, что наиболее подходящим кандидатом на должность наставника национальной команды является рулевой «Зенита» Сергей Семак.

«Во главе национальной сборной должен быть только отечественный тренер. И если проанализировать достижения, кто выиграл чемпионаты Европы и мира, это только те тренеры, которые работали в своих национальных сборных. Я считаю, что оптимальный вариант на сегодняшний день - тренер «Зенита» Сергей Семак», - приводит слова Газзаева «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России - Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Кунц (молодежная сборная Германии).