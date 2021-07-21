Стадион «Спартака» вошел в реестр COVID-free зон

Директор по развитию и коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что домашний стадион московского клуба «Открытие Арена» вошел в реестр COVID-free зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений с 28 июня 2021 года.

«Спартак» вошел в реестр COVID-free зон. При этом разъяснений, отменяет ли вхождение в этот реестр постановление Роспотребнадзора по допуску зрителей на матчи, в клубе до сих пор не получили», - приводит слова Фетисова «Чемпионат».

Напомним, первый домашний матч в рамках РПЛ «Спартак» проведет против «Нижнего Новгорода» в субботу, 7 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.