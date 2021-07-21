СМИ: Пиняев в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльями Советов»

Полузащитник Сергей Пиняев в ближайшие дни подпишет полноценный контракт с «Крыльями Советов» и станет игроком самарского клуба. Об этом сообщает «СЭ».

Российский футболист в данный момент тренируется в составе «Крыльев». В мае 2021-го 16-летний Пиняев попрощался с «Чертаново», за который играл с 2015 года.

В прошедшем сезоне он принял участие в 30 матчах ФНЛ, забил два гола и отдал пять результативных передач, а его команда заняла 21-е место и вылетела в ПФЛ.

В свою очередь, «Крылья» вернулись в РПЛ и в первом туре сыграют с «Ахматом». Встреча состоится 25 июля.