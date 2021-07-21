Газзаев выступил за сокращение количества профессиональных клубов в России

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России предложит сократить количество профессиональных футбольных клубов в стране.

«Считаю, что надо сократить на 50 процентов, чтобы 54 клуба имели статус профессиональных, а остальные - любительских и полупрофессиональных. Премьер-лига должна быть не меньше 18 и не более 20 клубов, первый дивизион должен бы состоять из трёх зон по географическому расположению. Это сокращает транспортные расходы, и мы охватываем всю Россию. Мне кажется, что это абсолютно правильно, и весь футбольный мир устроен по такому принципу», - приводит слова специалиста «Парламентская газета».

Напомним, что РФС предложил проводить чемпионат России по швейцарской системе, то есть разделить команды на две группы ( шесть и десять команд).

В свою очередь, РПЛ заявила, что ей необходимо более детально изучить данный вопрос.