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21 июля 15:01
автор: Степан Шереметьев

«Вест Хэм» планирует снизить цену на полузащитника «Спартака» Крала

Рыночная стоимость футболиста составляет десять миллионов евро.

Хавбек московского «Спартака» Алекс Крал сохраняет шансы продолжить карьеру в лондонском «Вест Хэме». Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, английский клуб возобновил интерес к 23-летнему футболисту, но хочет приобрести его по сниженной цене после неяркого выступления на чемпионате Европы-2020 в составе сборной Чехии.

Отмечается, что лондонцы не намерены платить за Алекса 23 млн евро, которые красно-белые запрашивали до европейского первенства. «Молотобойцы» уверены, что «Спартак» может согласиться на более скромные условия.

Напомним, что Крал в составе национальной команды на чемпионате Европы-2020 дошел до 1/4 финала, где чехи уступили Дании (1:2).

Алекс перешел в «Спартак» из пражской «Славии» осенью 2019 года за 12 миллионов евро. С тех пор он провел за команду 53 матча и отдал пять голевых передач. Действующее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2024-го. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет десять миллионов евро.

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