Полузащитник «Спартака» Глушенков присоединился к «Крыльям Советов»

Хавбек московского «Спартака» Максим Глушенков прибыл в расположение «Крыльев Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Напомним, что с 21 февраля 2020 года 21-летний полузащитник играл в «Крыльях Советов» также на правах аренды. Соглашение было рассчитано до конца сезона 2019/20.

Максим Глушенков прибыл в Самару pic.twitter.com/EiB3IgZuFJ — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 21, 2021

В прошлом розыгрыше российской Премьер-Лиги Глушенков выступал в «Спартаке», а также на правах аренды за «Химки», сыграв в РПЛ 11 матчей и забив два гола.