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21 июля 15:26
автор: Степан Шереметьев

Карпин заявил, что не выдвигал никаких условий представителям РФС

Специалист входит в шорт-лист организации на должность главного тренера сборной России.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин выразил мнение по поводу возможной работы в сборной России.

Ранее сообщалось о том, что специалист выдвинул представителям РФС условие и готов лишь совмещать работу в сборной и клубе.

«Готов возглавить сборную только на условиях совмещения? Разговор не об этом. Прочитал о том, что выдвинул условие - и эта формулировка важнее сути. Мне бы хотелось, чтобы на эту тему высказался официальный представитель РФС и дал ответ на вопрос: «Выдвигал ли Карпин хоть одно условие, да или нет?» Если это не сложно, конечно», - приводит слова Карпина «РБ Спорт».

Напомним, что 8 июля национальную команду покинул Станислав Черчесов, находившийся на должности с 2016 года. Он покинул пост после неудачного выступления россиян на Евро-2020.

СМИ сообщали, что РФС выбирает из трех кандидатов на пост главного тренера сборной России - Валерий Карпин («Ростов»), Курбан Бердыев и Кунц (молодежная сборная Германии).

источник: «РБ-Спорт»
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