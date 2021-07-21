Гогуа внесен в заявку ЦСКА для участия в матчах РПЛ

Московский ЦСКА включил в заявку на сезон ивуарийского защитника Седрика Гогуа.

Как сообщает официальный сайт РПЛ, 27-летний футболист был заявлен 21 июля. В минувшем сезоне Гогуа на правах аренды выступал за волгоградский «Ротор». Контракт защитника с ЦСКА действует до июня 2023 года.

Ранее агент ивуарийца Дмитрий Селюк заявил, что если Гогуа не включат в заявку на сезон, то его соглашение с армейцами может быть расторгнуто.

В чемпионате-2020/2021 защитник провел 22 матча, но результативными действиями не отметился.