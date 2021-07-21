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21 июля 17:16
автор: Александр Поволоцкий

«Спартак» рассказал о допуске болельщиков на домашние матчи клуба в РПЛ

Первую встречу на домашнем стадионе красно-белые проведут 7 августа в рамках третьего тура против «Нижнего Новгорода».

Московский «Спартак» объявила правила допуска зрителей на домашние матчи в предстоящем сезоне чемпионата России.

«Сегодня «Открытие Банк Арена» вошла в реестр COVID-free зон, осуществляющих деятельность с соблюдением эпидемиологических ограничений. Однако в соответствии с Постановлением № 18 главы Роспотребнадзора А. Ю. Поповой решения о допустимой численности зрителей на спортивных мероприятиях принимаются на основе показателей распространения инфекции в каждом отдельном регионе. Эти показатели пересчитываются каждые 14 дней....Ранее в наш клуб поступило предостережение Роспотребнадзора о недопустимости нарушения требований, указанных в этом постановлении. Такое же предостережение было выслано и в адрес Российского футбольного союза. Неисполнение обязательных требований может повлечь закрытие стадиона на длительный срок... По информации Роспотребнадзора, показатели заболеваемости по Москве на данный момент не допускают присутствия на играх более 500 зрителей. При этом в случае улучшения эпидемиологической ситуации в городе допустимая квота может быть увеличена», - говорится в заявлении на официальном сайте красно-белых.

Добавим, что первый матч нового сезона РПЛ »Спартак» проведет на выезде. 24 июля подопечные Руя Витории сыграют в Казани с «Рубином». Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

Ранее президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что каждый клуб определяет квоту болельщиков на домашние матчи, опираясь на местное отделение Роспотребнадзора.

источник: ФК «Спартак»
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