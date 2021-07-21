Андрей Червиченко: Бердыев - идеальный кандидат в сборную России, но за ним негативный шлейф

- Второй сейчас в списке кандидатов на пост главного тренера сборной России Курбан Бердыев. Но его уже называли приоритетной кандидатурой до появления Штефана Кунца.

- По профессиональным качествам к Бердыеву – претензий нет, - считает зкс-президент «Спартака» Андрей Червиченко. - И в нынешней ситуации, когда должность главного тренера сборной выглядит расстрельной, он идеальный кандидат. Но за ним идет нехороший шлейф. Это Черчесов номер два, только негативная часть у Бердыева еще более сильно выражена.

- Вы имеете в виду привлечение, так скажем, не очень ожидаемых игроков в сборную?

- Именно – прокрутка через сборную определенных футболистов, чтобы выросла их стоимость.