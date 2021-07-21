Фанаты «Спартака» выступили против жестких ограничений по допуску на стадионы

Объединение фанатов московского «Спартака» «Фратрия» выступило против жестких ограничений по допуску болельщиков на трибуны стадионов на матчи РПЛ в связи с эпидемиологической ситуацией в столице.

«Мы против искусственного разделения фанатской трибуны и стадиона в целом на привитых и непривитых болельщиков. Вопрос прививки является добровольным и не может выступать обязательным условием посещения стадиона. Эта практика может оказаться порочной и в таком случае до чего мы рискуем дойти? До «чистых» и «грязных» вагонов метро и автобусов, ресторанов и кафе, парков и общественных зон отдыха? А затем и вовсе людей без QR-кодов начнут выселять за Урал?...

...Мы против тотальных запретов в виде ограничений до 500 человек числа участников и зрителей на спортивных матчах. Опять же, речь идёт о двойных стандартах по отношению к любителям спорта...Мы призываем снять эти необоснованные и излишние ограничения и вернуть квоту заполняемости в 50% и выше от вместимости арен. Как показал весенний период проведения прошедшего чемпионата, это не приводило к ухудшению эпидемиологической обстановки в Москве....

Мы как представители футбольного сообщества и большой спортивной семьи хотим выразить общее мнение, что мы устали от бесконечных экспериментов, которые проводятся на нас из года в год», — говорится в заявлении движения болельщиков красно-белых.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что на первые домашние матчи команды буду допускаться лишь 500 болельщиков. Такое распоряжение получено от Роспотребнадзора.