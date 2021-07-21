Роспотребнадзор указал ЦСКА провести матч против «Уфы» без зрителей на трибунах

Московское отделение Роспотребнадзор по Северному административному округу направил письмо в ЦСКА.
Как сообщает «Чемпионат», в тексте документа ведомство указывает армейцам провести матч первого тура РПЛ с «Уфой» без зрителей. Игра пройдет 25 июля.
«Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев уже в курсе ситуации. Сейчас в клубе думают, как решить данную проблему», — сообщил источник.
Отмечается, что есть вероятность, при которой столичный клуб сможет допустить на матч несколько тысяч болельщиков. Ране сообщалось, что стадион армейцев вошел в реестр зон, свободных от коронавируса.
источник: Чемпионат.com