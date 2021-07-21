«Рубин» приостановил продажу билетов на матч со «Спартаком»

Казанский «Рубин» приостановил продажу билетов на матч первого тура РПЛ против московского «Спартака».

По информации официального сайта красно-белых, либо количество зрителей на арене в столице Республики Татарстан будет снижено до 500 человек, либо встреча пройдет при пустых трибунах. Причина - непростая эпидемическая ситуация в Казани.

«Спартак» обратился к своим болельщикам, которые планируют поддержать команду на выезде. Отмечается, что стороны ожидают окончательное решение местного управления Роспотребнадзора. Пресс-служба московской команды обещает оперативно сообщить о возможности посещения матча.

Встреча «Рубин» - «Спартак» пройдет 24 июля.