СМИ: Капелло заявлял о готовности вновь стать главным тренером сборной России

Фабио Капелло предлагал свою кандидатуру на пост главного тренера сборной России.

Как сообщает РБК, в ходе финального матча между 75-летним специалистом и руководителями РФС состоялся разговор. Капелло заявил о готовности вновь возглавить сборную России. В союзе этот вариант рассматривать не стали.

Также сообщается, что ряд агентов до и после отставки Станислава Черчесова предлагали услуги Юргена Клинсманна, Клаудио Раньери и Дика Адвокат. Российский футбольный союз их кандидатуры не рассматривал.

Добавим, что РФС выбирает на пост главного тренера национальной команды из трех кандидатов - Штефана Кунца, Валерия Карпина и Курбана Бердыева.