Влашич просит ЦСКА пойти на уступки по трансферу в «Милан»

Полузащитник сборной Хорватии и московского ЦСКА Никола Влашич хочет перейти в «Милан».

Как сообщает Corriere dello Sport, 23-летний футболист просит армейцев пойти на уступки итальянскому клубу. Руководство ЦСКА просит за Влашича 30 миллионов евро и готов отдать хорвата в аренду с правом обязательного выкупа. »Милан» хочет взять Николу в аренду (5 миллионов) с необязательным правом выкупа за 20 млн.

Напомним, что в июне 2019 года Влашич заключил с московским клубом пятилетний контракт.

В минувшем сезоне хорват провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.