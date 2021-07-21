На матч стартового тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» пустят 500 болельщиков

Матч первого тура РПЛ сезона-2021/2022 между «Химками» и «Зенитом» смогут посетить лишь 500 болельщиков.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», управление Роспотребнадзора по Московской области планирует прислать письмо хозяевам поля с соответствующим указанием. В ведомстве отмечают о требованиях обеспечить ПЦР-тестирование всех участников мероприятия.

Встреча пройдет на «Арене Химки». Начало матча в 17:30 по московскому времени.

Ранее стало известно, что матч третьего тура «Спартак» - «Нижний Новгород» в Москве смогут посетить также не более 500 болельщиков. А игра красно-белых в Казани и вовсе может пройти без зрителей.