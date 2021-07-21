Стало известно, какое наказание грозит жене арбитра Безбородова за избиение сына Пьехи

Супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова избежит уголовного наказания за то, что нанесла травмы несовершеннолетнему сыну певца Стаса Пьехи, а также бабушке мальчика.

«Если у мальчика вышеописанные повреждения и если он пробудет на амбулаторном лечении больше 21 дня, то однозначно это «Причинение вреда здоровью средней степени тяжести в отношении малолетнего из хулиганских побуждений» — пункт «в» и «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ. Наказание до пяти лет лишения свободы. Но нужно понимать, что у Безбородовой трое детей и, скорее всего, она впервые совершила преступление. Даже если глава СК РФ Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль, надо понимать, что в этой ситуации однозначно будет условный срок. Реального срока Безбородова не получит в любом случае», — приводит «Газета.Ru» слова адвоката по уголовным делам Максим Калинов.

Ранее в СМИ сообщалось, что медики диагностировали у сына Пьехи закрытую черепно-мозговую травма, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и ушиб бедра. У его бабушки травмирована рука.

Напомним, что Ирина Безбородова швырнула на землю соседского мальчика из-за того, что он проткнул надувной бассейн на ее дачном участке.