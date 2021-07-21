Матч «Крыльев Советов» против «Ахмата» смогут посетить 30% зрителей от заполняемости стадиона

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев рассказал о количестве болельщиков, которые смогут посетить матч первого тура нового сезона РПЛ с «Ахматом».

«Предварительно разрешили пускать 30% на матч, но с соблюдением всех норм против коронавируса, спасибо губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. На все ли матчи это будет распространяться? Каждый день ситуация в области меняется, может поменяться и в другую сторону. Сейчас ситуация такая», — цитирует ТАСС руководителя самарского клуба.

Встреча пройдет 25 июля. Начало матча в 19:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что игры «Химки» - «Зенит», «Спартак» - «Нижний Новгород» (третий тур) смогут посетить лишь 500 зрителей.