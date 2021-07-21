Колосков - о допуске болельщиков на матч РПЛ: Ситуация остается очень напряженной, по-другому нельзя

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал тему ограничений по допуску болельщиков на матчи Российской премьер-лиги.

«Никто не может сказать, на сколько это затянется. До тех пор, пока ситуация не изменится, решение должно остаться в силе. По-другому здесь не поступить. Если бы можно было, допустили бы больше. Но ситуация остается очень напряженной. Не станет ли футбол менее смотрибельным? Смотрибельность зависит не от трибун, а от футболистов. Хорошо будут играть футболисты - по телевизору будем смотреть», — цитирует бывшего главу союза »RT на русском».

Ранее региональные управления Роспотребнадзора разослали клубам указания об ограничениях на матчах РПЛ. В СМИ сообщалось, что матчи стартового тура «Рубин» - «Спартак» в Казани, а также ЦСКА - «Уфа» в Москве могут пройти без зрителей.