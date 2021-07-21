Капелло прокомментировал новость о желании вновь стать главным тренером сборной России

Итальянский специалист Фабио Капелло отреагировал на сообщение о том, что он вновь готов поработать со сборной России.

«Желание поработать в России? Нет-нет-нет-нет, я ничего не могу говорить о сборной России. Я вообще сейчас на отдыхе в Испании. Вам большое спасибо!» — цитирует тренера «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Капелло предлагал РФС свою кандидатуру. Разговор состоялся по ходу чемпионата Европы.

Напомним, что 75-летний итальянец выводил сборную России на ЧМ-2014, где команда не вышли из группы. Капелло был отправлен в отставку в июле 2015 года.