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21 июля 21:45
автор: Александр Поволоцкий

«Монако» не собирается подписывать Влашича

Хорват хочет продолжить карьеру в чемпионате Италии.

По информации итальянского журналиста Руди Галетти, которую он опубликовал в своем твиттере, «Монако» хочет подписать контракт с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

Он утверждает, что монегаски предложили армейцам за 23-летнего хорвата 30 миллионов евро вместе с бонусами. Журналист отмечает, что в услугах Влашича заинтересован главный тренер »Монако», соотечественник футболиста Нико Ковач.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», эта информация не соответствует действительности. Издание подчеркивает, что «Монако» не собиралось подписывать Влашича и тем более не предлагало за него 30 млн евро.

Ранее стало известно, что хорват просит руководство ЦСКА пойти на уступки по трансферу в итальянский «Милан».

источник: «Спорт-Экспресс»
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