«Монако» не собирается подписывать Влашича

По информации итальянского журналиста Руди Галетти, которую он опубликовал в своем твиттере, «Монако» хочет подписать контракт с полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.

Он утверждает, что монегаски предложили армейцам за 23-летнего хорвата 30 миллионов евро вместе с бонусами. Журналист отмечает, что в услугах Влашича заинтересован главный тренер »Монако», соотечественник футболиста Нико Ковач.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», эта информация не соответствует действительности. Издание подчеркивает, что «Монако» не собиралось подписывать Влашича и тем более не предлагало за него 30 млн евро.

Ранее стало известно, что хорват просит руководство ЦСКА пойти на уступки по трансферу в итальянский «Милан».