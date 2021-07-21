Роман Асхабадзе: В ситуации с допуском зрителей на матчи важнее соблюдать нормы и меры безопасности

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе высказал мнение относительно вопроса допуска болельщиков на матчи РПЛ из-за ситуации с коронавирусом.

«Очевидно, что любой клуб, который недосчитается болельщиков на трибунах, недополучит какие-то деньги. Но здесь вопрос приоритетов: что важнее. Важнее соблюдать нормы и меры безопасности, вот и все. Отталкиваться надо от этого», — цитирует «RT на русском» гендиректора «Факела».

Добавим, что ранее «Спартак» не исключил, что на трибунах гостевого матча с «Рубином» будет допущено 500 человек. Есть вероятность, что игра в Казани пройдет без зрителей.