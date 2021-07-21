Стас Пьеха: Жалко ли мне изгнанную из дома жену арбитра Безбородова? Это их семейные дела

Стас Пьеха прокомментировал сообщение о том, что футбольный судья Владислав Безбородов выгнал свою жену Ирину из дома после конфликта с семьей певца.
«Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать», - приводит слова артиста «Газета.Ru».
Напомним, что Ирина Безбородова нанесла травмы малолетнему сыну Пьехи за то, что он проткнул карандашом надувной бассейн на их дачном участке. Также соседка ударила бабушку мальчика.
источник: «Газета.Ru»