Стас Пьеха: Жалко ли мне изгнанную из дома жену арбитра Безбородова? Это их семейные дела

Стас Пьеха прокомментировал сообщение о том, что футбольный судья Владислав Безбородов выгнал свою жену Ирину из дома после конфликта с семьей певца.

«Да, я читал об этом. Не жалко ли мне Безбородову? Вы знаете, я предпочитаю заниматься только вопросами здоровья своего сына и его бабушки, на которую тоже было совершено нападение и которую тоже избили. И не касаться других вопросов — особенно вопросов семьи Безбородовых. Это их личные семейные дела, которые я не уполномочен никак комментировать и решать», - приводит слова артиста «Газета.Ru».

Напомним, что Ирина Безбородова нанесла травмы малолетнему сыну Пьехи за то, что он проткнул карандашом надувной бассейн на их дачном участке. Также соседка ударила бабушку мальчика.