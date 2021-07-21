Защитник «Кальяри» Годин рассказал об интересе из России

Уругвайский защитник «Кальяри» Диего Годин заявил, что к нему проявляет интерес клуб из чемпионата России.

«На следующей неделе я вернусь в Сардинию для предсезонной подготовки. Президент сказал, что они переживают некоторые экономические трудности, поэтому все игроки, по которым будет сделано выгодное предложение, могут уйти. Они получили предложение из России две-три недели назад, а также из Турции. Но мне никто не звонил с подробностями. У меня на уме «Кальяри», — цитирует футболиста Football Italia.

Ранее в СМИ сообщалось, что подписать контракт с Годином может московское «Динамо». Бело-голубые предлагают 35-летнему уругвайцу соглашение на три года с зарплатой около четырех миллионов евро.

В минувшем сезоне Диего провел 28 матчей за «Кальяри», в которых забил один мяч.