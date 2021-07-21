Божович - о возможных реформах РФС: Голландцы берут большие деньги, чтобы сказать очевидные вещи

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Миодраг Божович прокомментировал возможные реформы, которые планирует провести Российский футбольный союз.

Напомним, что их РФС рекомендовало голландское аналитическое агентство.

«Голландцы приезжают в Россию и забирают большие деньги, чтобы сказать очевидные для каждого русского вещи. Спросите у любого человека на улице в России про зарплаты футболистов или что они думают о российском футболе — они скажут, что футболисты в России получают большие деньги. Голландцы сейчас пришли и сказали то же самое», — цитирует специалиста Sport24.

Напомним, что одним из пунктов реформы является изменения чемпионата РПЛ. Его могут проводить по швейцарской системе: весной топ-6 турнирной таблицы играют два круга между собой, а команды с 7 по 16 место проводят один круг.