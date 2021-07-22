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Буффон провел первый матч за «Парму» после возвращения в клуб
22 июля 00:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК "Парма"

Буффон провел первый матч за «Парму» после возвращения в клуб

Вратарь дебютировал за «крестоносцев» в 1994 году.

Итальянская «Парма» уступила немецкому «Бохуму» в товарищеском матче со счетом 0:1.

Встреча ознаменовалась возвращением в стан «крестоносцев» голкипера Джанлуиджи Буффона. Вратарь выступал за «Парму» с 1994 по 2001 годы. Джанлуиджи вновь надел футболку команды спустя 7339 дней.

Буффон вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве, не пропустив голов. Автором победного гола «Бохума» стал ганский полузащитник Раман Чибса. Он забил мяч на 76-й минуте.

Добавим, что предстоящий сезон «Парма» проведет в серии B.

источник: «Советский спорт»
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