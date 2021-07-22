Буффон провел первый матч за «Парму» после возвращения в клуб

Итальянская «Парма» уступила немецкому «Бохуму» в товарищеском матче со счетом 0:1.
Встреча ознаменовалась возвращением в стан «крестоносцев» голкипера Джанлуиджи Буффона. Вратарь выступал за «Парму» с 1994 по 2001 годы. Джанлуиджи вновь надел футболку команды спустя 7339 дней.
7339 giorni dopo 🟡🔵 #ParmaBochum pic.twitter.com/wgYB7DtGZN— Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) July 21, 2021
Буффон вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве, не пропустив голов. Автором победного гола «Бохума» стал ганский полузащитник Раман Чибса. Он забил мяч на 76-й минуте.