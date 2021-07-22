ПСВ разгромил «Галатасарай» в отборочном раунде Лиги чемпионов

В первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов нидерландский ПСВ уверенно переиграл турецкий «Галатасарай» со счетом 5:1.

У победителей хет-трик оформил Эран Захави, а также два гола на свой счет записал чемпион мира в составе сборной Германии Марио Гетце.

В других матчах варшавская «Легия» победила таллинскую «Флору» - 2:1, греческий «Олимпиакос» со счетом 1:0 оказался сильнее «Нефтчи» из Баку, а чешский «Слован» и швейцарский «Янг Бойз» расписали мировую - 0:0.

Ответные встречи состоятся 27–28 июля.