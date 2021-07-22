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22 июля 07:54
автор: Степан Шереметьев

Дубль Витиньо помог «Фламенго» выйти в четвертьфинал Кубка Либертадорес

Аргентинский «Ривер Плейт» и бразильский «Палмейрас» также пробились в следующую стадию.

В ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес «Фламенго» оказался сильнее «Дефенса и Хустисия» со счетом 4:1. В первой игре бразильский клуб выиграл - 1:0.

У победителей дублем отметился бывший футболист московского ЦСКА Витиньо.

Таким образом, соперником бразильцев по четвертьфиналу станет победитель противостояния «Интернасьональ» - «Олимпия Асунсьон».

В других матчах «Ривер Плейт» переиграл «Аргентинос Хуниорс» (2:0, первая игра - 1:1), «Палмейрас» победил «Универсидад Католику» (1:0, 1:0), а «Барселона» оказалась сильнее «Велес Сарсфилда» (3:1, 0:1).

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