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22 июля 08:32
автор: Степан Шереметьев

Вратарь «Аталанты» Голлини переходит в «Тоттенхэм»

Футболист присоединится к новому клубу на правах аренды с опцией выкупа его контракта за 15 млн евро.

Голкипер «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини подтвердил информацию о том, что он переходит в лондонский «Тоттенхэм».

«Очень счастлив», - приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

Отмечается, что Голлини присоединится к «Тоттенхэму» на правах аренды с опцией выкупа его контракта за 15 млн евро. «Шпоры» смогут приобрести его, если он проведет 20 официальных матчей. Голлини в четверг должен пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Напомним, Пьерлуиджи перешел в «Аталанту» из «Астон Виллы» в июле 2018 года за 4,4 миллиона евро. С тех пор он провел за команду 112 матчей, в 38 из них оставив ворота «сухими».

Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2023-го. Рыночная стоимость вратаря оценивается в 17 млн евро.

источник: Football Italia
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