Матч первого тура РПЛ «Рубин» - «Спартак» пройдет с болельщиками

Матч первого тура российской премьер-лиги между «Рубином» и «Спартаком» пройдет в присутствии болельщиков. Об этом сообщает официальный сайи казанского клуба.

Отмечается, что численность зрителей составит не более 30 процентов от общей заполняемости «Ак Барс Арены», при обязательном соблюдении всех антиковидных мер безопасности.

«Зрителям, принявшим решение посетить игру, необходимо строго соблюдать все санитарные нормы, соблюдать безопасную дистанцию минимум 1,5 метра при входе на стадион, в подтрибунных помещениях, на трибуне, а также при выходе с арены. На трибуне необходимо занимать места строго в соответствии с билетом.

Уважаемые болельщики, приносим извинения за возможные неудобства - все принимаемые меры призваны обеспечить вашу безопасность», - говорится в сообщении.

Напомним, что матч первого тура РПЛ состоится в субботу, 24 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.