Официально: Дзагоев продлил контракт с ЦСКА на два года

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев продлил контракт с клубом на два года. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

«Полузащитник армейцев, выступающий за красно-синих с 2008 года, продлил свое соглашение с клубом. Новый контракт Алана Дзагоева рассчитан до окончания сезона-2022/23», - сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Дзагоев в общей сложности провел за команду 373 матча, забил 77 голов и отдал 90 ассистов. Вместе с клубом игрок стал трехкратным чемпионом России.